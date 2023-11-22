"Одержима" пасажирка літака кричала та билася в конвульсіях: інша почала співати гімн – відео

Пасажирка Frontier Airlines влаштувала істерику в літаку під час польоту.

Про це пише Daily Mail.

Жінка плакала, кричала, що її викрали, вилазила на сидіння та бігала проходом. Ошелешені бортпровідники намагалися втримати її, але вона билася з ними та виривалася. У результаті, їм довелося викликати поліцію.

Втім, на цьому дивина не закінчилася. У відео, яке розмістили в Мережі, видно, як втрутилася ще одна мандрівниця. Жінка у сірій шапці заявила: "Справжній диявол хоче вбити кожного з вас та членів вашої родини. Це не вона, вона одержима! Їй потрібна допомога!". Потім вона сказала про важливість віри в Ісуса Христа й почала співати гімн.

Тригодинний рейс між Г'юстоном та Денвером, перетворився на шестигодинний, після того, як цих двох жінок висадили у Далласі.

Нагадаємо, дайвер знайшов величезну щелепу мамонта віком понад 10 тисяч років. Він показав фото знахідки.

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