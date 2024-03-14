Полювання на відьом: від античаклунських ритуалів в Анголі загинули 50 людей

Близько 50 людей загинули в Анголі всього за перші два місяці 2024 року після того, як їх змусили випити трав'яні зілля, які мали довести були вони чаклунами чи ні.

Про це пише CBS News.

Інформацію щодо кількості жертв підтвердила поліція. Місцева влада уточнила, що всі смертельні випадки зареєстровані неподалік центрального міста Камакупа.

В інтерв'ю журналістам член місцевої ради Лузія Філемоне звинуватила у цих смертях народних цілителів, які використовують отруйну рідину у своїй практиці.

"Понад 50 жертв змусили випити цю загадкову рідину, яка, на думку народних цілителів, доводить, чи займається людина чаклунством", — сказала вона.

Віра в чаклунство, як і раніше, поширена в деяких сільських громадах Анголи, попри зусилля католицької церкви протистояти цьому. Ангола є колишньою португальською колонією і більшість населення сповідує католицьку віру, але при цьому продовжує звертатися до чаклунів і знахарів.

"Це широко поширена практика — змушувати людей пити передбачувану отруту через віру в чаклунство", — заявив представник поліції Антоніо Хассі, додавши, що кількість випадків зростає.

Журналісти зазначають, що в Анголі чаклунство не карається законом, тому громади вирішують цю проблему на власний розсуд. У більшості випадків жителі звертаються до знахарів, або "марабутів", які готують токсичний трав'яний напій "мбулунго" та дають його випити обвинувачуваним у чаклунстві. Вважається, що невинній в чаклунстві людині напій не завдасть шкоди, а смерть доводить провину.

За словами єпископа Фірміно Давида з єпархії Сумбе в Анголі, місцеве населення вдається до чаклунства, щоб вибратися з бідності та розв'язати свої соціально-економічні проблеми. Він закликав своїх співвітчизників "допомогти врятувати людей, які намагаються заробляти на життя шкідливими для суспільства практиками, включаючи чаклунство та наркотики".

Нагадаємо, у Біблії знайшли фрагмент, де йдеться про Україну та Росію. Цікавий уривок міститься у Книзі псалмів.

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