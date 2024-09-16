Суд заборонив парі назвати дитину історичним ім'ям: "Сором"

Усе через те, що в майбутньому дитину можуть "виставити на посміховисько".

Бразильський суд заборонив подружжю назвати дитину іменем стародавнього короля через побоювання, що з неї знущатимуться.

Про це пише Daily Mail.

Катаріна та Данілло Прімола планували назвати свого новонародженого сина Піє, віддаючи шану першому темношкірому єгипетському фараону, який правив Єгиптом протягом 30 років і допоміг заснувати 25-ту династію.

Однак суд бразильського штату Мінас-Жерайс і РАЦС постановили, що вимова імені Піє занадто схожа на пліє – слово, що означає балетний крок.

Попри те, що piyé пишеться по-іншому, суд заявив, що батькам не дозволять "реєструвати імена, які можуть виставити їхніх носіїв на посміховисько".

"Саме тому звучання і написання імені були вирішальними для відмови", - заявив суд штату Мінас-Жерайс. "Вони могли б спричинити майбутній сором для дитини".

Втім, згодом суддя скасував рішення про блокування імені.

Ідея назви з'явилася у пари після того, як вони почули тематичну пісню для карнавалу 2023 року в Ріо-де-Жанейро під час занять хореографією в Академічній школі самби "Венда Нова".

Молоді батьки вирішили, що це буде "потужний спосіб надати новий наратив історії темношкірих людей".

"Ми почали досліджувати, як це було, і знайшли історію Піє, нубійського воїна, який воював і завоював Єгипет і став першим темношкірим фараоном", - розповів Прімола.

Піє народився в Судані і прийшов до влади в Єгипті 744 року до нашої ери. Він помер 715 року до н.е., а його наступником став його брат Шабако, повідомляє Smart History.

Битва за ім'я завадила подружжю зробити дитині необхідні щеплення і змусила їх запізнитися на скринінг для виявлення рідкісних захворювань.

"Ми знаємо, що з булінгом не можна боротися, забороняючи його, так само як і пригнічуючи", - сказав Данілло. "З булінгом можна боротися, вивчаючи і працюючи над неосвіченістю суспільства в цілому".

Це не перший випадок, коли суддя забороняє батькам обирати певні імена для своїх дітей. 2013 року суддя в штаті Теннессі наказав змінити ім'я дитини з Месії на Мартін після слухання справи про аліменти. Суддя, відповідальний за цю справу, заявив, що релігійні мешканці цього району будуть ображені, і додав, що це ім'я заслужив лише Ісус Христос, і було б несправедливим тягарем покласти його на дитину.

У Франції суди відхилили такі імена, як Нутелла і Принц Вільям, тому що вони не хотіли, щоб із дітей знущалися.

Нагадаємо, вагітна розлучається з чоловіком через ім'я майбутньої дитини. Його пропозиція розбила її серце.

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