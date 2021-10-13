Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У США олень два роки блукав з покришкою на шиї

Дата публікації
У США олень два роки блукав з покришкою на шиї

Фото з соціальних мереж

З четвертої за останній тиждень спроби тварину звільнили від незвичного "намиста".

В американському штаті Колорадо дикий олень 2 роки блукав з автомобільною покришкою на шиї.

Про це повідомляє The Guardian.

З четвертої за останній тиждень спроби службі охорони дикої природи вдалося приспати тварину і допомогти їй. Щоб зняти шину, оленю довелося спиляти роги. Вага покришки і сміття, яке накопичилось у ній, склала близько 16 кг.

"Краще було б розрізати покришку і залишити роги для шлюбного періоду, але ситуація розвивалася швидко, і нам довелося просто зняти покришку будь-яким можливим способом", — розповів співробітник парку Скотт Мердок.

Уперше оленя із шиною на шиї помітили ще у липні 2019 року, проте впіймати його вдалося лише тепер.

Нагадаємо, що білка сховала в авто американця 70 кг горіхів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація