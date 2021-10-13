У США олень два роки блукав з покришкою на шиї

З четвертої за останній тиждень спроби тварину звільнили від незвичного "намиста".
В американському штаті Колорадо дикий олень 2 роки блукав з автомобільною покришкою на шиї.
Про це повідомляє The Guardian.
З четвертої за останній тиждень спроби службі охорони дикої природи вдалося приспати тварину і допомогти їй. Щоб зняти шину, оленю довелося спиляти роги. Вага покришки і сміття, яке накопичилось у ній, склала близько 16 кг.
Here is some video of this bull elk over the past two years. pic.twitter.com/R6t9nNPOyb— CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021
"Краще було б розрізати покришку і залишити роги для шлюбного періоду, але ситуація розвивалася швидко, і нам довелося просто зняти покришку будь-яким можливим способом", — розповів співробітник парку Скотт Мердок.
Уперше оленя із шиною на шиї помітили ще у липні 2019 року, проте впіймати його вдалося лише тепер.
Нагадаємо, що білка сховала в авто американця 70 кг горіхів.
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