В Антарктиді помітили унікальну родину пінгвінів: фото

Навколо станції “Вернадський” перебуває 6 тисяч пінгвінів, за якими українські біологи спостерігають в контексті зміни клімату.

Українські полярники на станції “Вернадський” в Антарктиді помітили унікальну родину пінгвінів на острові Галіндез. У ній підростає одразу троє пташенят.

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру, який супроводжують відповідні фотографії.

Як пояснюють учасники української антарктичної експедиції, троє пташенят у субантарктичниз пінгвінів, які гніздують навколо “Вернадського”, є великою рідкістю. Здебільшого птахи відкладають 2 яйця, оскільки шанс на виживання трьох малюків дуже низький.

Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

“Причина проста — батькам складно вигодувати трьох дитинчат. Однак, як бачимо, ці тато й мама впоралися зі своєю місією, адже їхні пінгвінята вже досить дорослі. Їм десь три тижні”, - йдеться у дописі.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, така родина лише одна на Галіндезі.

Загалом на острові, де розташована станція “Вернадський”, близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів, а дорослих — орієнтовно 4 тисячі. Тож разом навколо “Вернадського” перебуває 6 тисяч пінгвінів

Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату. Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.

Нагадаємо, тепла вода з глибин моря може загрожувати цілісності шельфового льодовика Фільхнера-Ронне в Антарктиді, що призведе до величезного підвищення рівня моря.

Читайте також: