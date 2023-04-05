В Індії на чоловіка напав тигр, коли він справляв природні потреби

В штаті Мадхья-Прадеш, що в Індії, 22-річний чоловік помер через напад тигра. Місцевий мешканець в цей момент справляв потребу.

В Індії на 22-річного чоловіка, який справляв потребу, напав тигр. Від отриманих поранень місцевий мешканець помер.

Про це пише видання The Times of India.

Як стало відомо, інцидент стався в штаті Мадхья-Прадеш. Там 22-річний чоловік справляв природні потреби. В цей момент на нього напав тигр.

Загиблий належав до вимирального племені центральної Індії. Повідомлення про інцидент надійшло з села Кумбхай у районі Майхета, що в районі Манпурського заповідника тигрів Бандхавгарх в Умарії. Повідомляється, що тигр з'їв верхню частину тіла молодого чоловіка, що призвело до його негайної смерті.

Отримавши звістку про інцидент, поліція та лісова охорона прибули на місце. Загиблий проживав на цьому місці останні 4-5 років. Коли вранці місцеві почали виходити з домівок, вони побачили понівечене тіло та повідомили про це владі. За даними поліції, через неправильне управління в тигровому заповіднику Бандхавгарх часто трапляються інциденти, що призводять до загибелі як тигрів, так і жителів села.

Нагадаємо, що найбільша космічна мережа в історії може ось-ось впасти на землю.

Читайте також: