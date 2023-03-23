Вчителька надсилала учню свої оголені фото: чим усе закінчилося

Хлопець розповів, що він також ночував у своєї вчительки, де вони розмовляли на тему сексу.

У США арештували 41-річну вчительку, яка обмінювалась з 17-річним учнем інтимними фото.

Про це пише Fox-24.

41-річна Хіді Ліанн Олівер була заарештована 16 березня і звинувачена у розповсюдженні, зберіганні або перегляді матеріалів із зображенням відверто сексуальної поведінки за участю дитини. Її помістили до в'язниці округу Кроуфорд і відпустили під заставу в 100 000 доларів.

Вчителька середньої школи Малберрі обмінювалась зі своїм 17-річним учнем відвертими фото. Хлопець це підтвердив під час судового засідання. Він додав, що в січні провів ніч у неї вдома.

Учень не сказав, що між ними був сексуальний контакт, але повідомив слідчим, що вони домовилися зустрітися пізніше, щоб вступити в статевий зв'язок.

Вчителька зізналася, що отримала від неповнолітньої жертви "щонайменше дві картинки". Вона також розповіла, що він ночував у неї вдома, і що вони мали розмову "сексуального характеру". Вона також підтвердила, що надсилала йому свої фотографії відвертого характеру.

Після цього вчительку арештували.

Нагадаємо, в Індії 41-річний чоловік хотів вразити кохану під час сексу та випадково помер. Виявилось, що він прийняв вдвічі більшу дозу віагри, ніж це дозволено робити.

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