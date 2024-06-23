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Відомий астролог назвав найголовнішу умову перемоги України

Відомий астролог назвав найголовнішу умову перемоги України

Відомий астролог Алакх Ниранжан назвав умову перемоги / Фото: Associated Press

Росія слабнутиме, а потім заплатить за скоєне.

Відомий астролог Алакх Ниранжан вважає, що головною умовою перемоги України - це внутрішня перебудова країни. Він зазначив, що Росія збереже свій потенціал ще до літа, а потім почне слабшати. 

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ". 

"Всі шанси РФ закінчились. У них уже останній шанс - вони рухатимуться ще влітку. Але Росія слабнутиме, а потім заплатить за скоєне. Але ці корейські ракети ще принесуть горе", - сказав він. 

Також астролог назвав найголовнішу умову перемоги. 

"Найголовніша умова вашої перемоги - внутрішня перебудова країни. Причому вікно цих можливостей, воно не настільки велике. Воно уже почалось", - сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, екзорцистка назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні

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