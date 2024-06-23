На Одещині чоловік викрав дівчинку з будинку і зґвалтував на сусідському городі

На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 9-річної дівчинки.

Про це повідомили у поліції Одещини.

"Уночі, коли нікого з дорослих не було вдома, зловмисник проник через незачинені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6 та 9 років, і силоміць затягнув старшу дівчинку на сусідський город та зґвалтував. Від доньки про подію дізналась мати, яка повідомила до поліції", - йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що до злочину причетний 25-річний молодик, який нещодавно переїхав до населеного пункту зі своєю співмешканкою.

Його розшукали і затримали.

Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

За клопотанням слідчих підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Призначено низку експертиз. Слідство триває.

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