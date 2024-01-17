Їдять біля могил: чоловік побудував ресторан просто посеред кладовища (фото)

В Індії чоловік побудував ресторан на місці кладовища.

Про це пише ladbible.com.

Ресторан Lucky розташований в одному з п'яти найбільших міст країни – Ахмедабаді.

Заклад побудований просто на місці поховання та демонструє могили всередині та між столами і стільцями.

Чоловік побудував ресторан посеред кладовища / Фото: The New Lucky Restaurant/TripAdvisor

Власник Крішнан Кутті заявив, що спочатку не знав, що це цвинтар. Бізнесмен ухвалив дивне рішення, усвідомивши, що він може отримати з цього зиск, тому не відмовився від своїх планів. Замість того, щоб покрити могили або вимостити камінням, він просто збудував навколо них ресторан.

Чоловік побудував ресторан посеред кладовища / Фото: Tripadvisor/Sidharth Soni

Тим не менш, Кутті вжив запобіжних заходів, щоб відвідувачі не торкалися до могил, тому звів навколо них сталеві конструкції.

Могили невідомі та безіменні, але є теорія, що вони належали мусульманським послідовникам суфійського святого XVI ст.

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Але, згідно з Alta's Obscura, Кутті вважає, що обідати з померлими - це "успіх", і до могил ставляться з повагою: щоранку їх прибирають і прикрашають свіжими квітами.

Нагадаємо, чоловік, якого везли на кремацію, "ожив", коли машина наїхала на вибоїну. Медики оголосили його мертвим і віддали "тіло" родичам.

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