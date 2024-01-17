Їдять біля могил: чоловік побудував ресторан просто посеред кладовища (фото)

Він прагнув зберегти історію.
В Індії чоловік побудував ресторан на місці кладовища.
Про це пише ladbible.com.
Ресторан Lucky розташований в одному з п'яти найбільших міст країни – Ахмедабаді.
Заклад побудований просто на місці поховання та демонструє могили всередині та між столами і стільцями.
Власник Крішнан Кутті заявив, що спочатку не знав, що це цвинтар. Бізнесмен ухвалив дивне рішення, усвідомивши, що він може отримати з цього зиск, тому не відмовився від своїх планів. Замість того, щоб покрити могили або вимостити камінням, він просто збудував навколо них ресторан.
Тим не менш, Кутті вжив запобіжних заходів, щоб відвідувачі не торкалися до могил, тому звів навколо них сталеві конструкції.
Могили невідомі та безіменні, але є теорія, що вони належали мусульманським послідовникам суфійського святого XVI ст.
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Але, згідно з Alta's Obscura, Кутті вважає, що обідати з померлими - це "успіх", і до могил ставляться з повагою: щоранку їх прибирають і прикрашають свіжими квітами.
Нагадаємо, чоловік, якого везли на кремацію, "ожив", коли машина наїхала на вибоїну. Медики оголосили його мертвим і віддали "тіло" родичам.
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