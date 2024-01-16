Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 січня?

День виконання бажань, протягом якого вони стають дійсністю практично блискавично. Щоправда, для цього треба буде докласти деяких зусиль, але потужна енергетика сьогодні зробить їх практично невідчутними. Головне, бути обережними, обираючи мрію та правильно її формулюючи, інакше доведеться шкодувати про те, що отримали зовсім не те, чого хотіли. Також важливо обачно висловлювати побажання на адресу інших людей – бумеранг не забариться.

Терези

Терези у здійсненні планів можуть розраховувати не лише на себе, а й вищі сили, які допоможуть їм у будь-яких справах – навіть тих, які ще вчора здавалися їм нездійсненними. Головне, не прогаяти важливий шанс якісно покращити своє життя – від професійного до особистого. Подібний збіг обставин для представників цього знака може повторитися нескоро, тому не варто гаяти часу.

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