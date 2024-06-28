Жінка посеред вулиці оголила груди на камеру Google Maps – фото

Це спонукало технологічного гіганта пікселювати зображення з рейтингом 18+.

Зображення жінки, що показує оголені груди на камеру Google Maps біля бару в Айові, стало вірусним.

Про це пише Daily Mail.

Невідома ексгібіціоністка перебувала біля гриль-бару Junk Yard у невеликому містечку Барнум, коли вона задерла свою білу майку і пильно подивилася на фургон Google, який автоматично робив знімки для своєї служби пошуку розташування.

На зображенні видно трьох очевидців, що стоять позаду під навісом бару, тоді як жінка виставляє перед камерою свої принади.

Жінка оголила груди на камеру Google Maps / Фото: Google Maps

Один чоловік навіть наслідує її, задираючи сорочку, щоб показати живіт.

Жінка оголила груди на камеру Google Maps / Фото: Google Maps

Співробітники Google спробували розмити все тіло жінки, щоб пошуковики, які нічого не підозрюють, не побачили її оголені груди під час пошуку бару, розташованого за адресою 324 Front St.

Жінка оголила груди на камеру Google Maps / Фото: Google Maps

Однак це не завадило знімку стати вірусним.

Нагадаємо, надсекретну зброю США виявили завдяки Google Maps. Користувачі знайшли на мапах фото підводного дрона Manta Ray – досі армія США тримала в секреті докладну інформацію про нього.

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