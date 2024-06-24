Чому Google має таку назву і якою вона була спочатку

Google – найпопулярніша пошукова система у світі, але люди лише зараз усвідомлюють, що спочатку вона називалася інакше.

Історія, що стоїть за цією культовою назвою, знову спливла на поверхню завдяки допису на Quora, в якому юзер запитав: "Чи є Google абревіатурою?".

Дехто був переконаний, що Google розшифровується як Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Але найкмітливіші знали краще. Вони вказали на те, що Google насправді є перекрученням слова "Googol".

Для тих, хто не знайомий з математичним жаргоном, Googol дорівнює 10 в ступені 100 або одиниці, за якою слідують 100 нулів – фактично, неймовірно величезне число. Це число було обрано на знак того, що пошукова система призначена для надання великої кількості інформації.

Але до того, як він став Google, який ми знаємо і любимо, 1996 року проєкт мав набагато зухвалішу назву – BackRub.

Пошук у Google / Фото: Unsplash

Комп'ютерний науковець зі Стенфордського університету Девід Коллер написав про походження бренду 2004 року і розповів, що засновники Пейдж і Брін обрали початкову назву пошукової системи як натяк на її аналіз "зворотних посилань" в Інтернеті.

Однак через рік після запуску BackRub Пейдж разом зі своїми колегами, серед яких були колеги-аспіранти Шон Андерсон, Тамара Мюнцнер і Лукас Перейра, обмірковував декілька потенційних альтернатив цій назві.

За словами Коллера, вирішальний мозковий штурм відбувся одного дня у вересні того ж року. Хтось запропонував "Googol" і, дізнавшись, що домен вільний, вони вирішили зареєструвати його як торгову марку. Однак друг неправильно написав його як "Google", і Пейдж вирішив, що йому більше подобається, і таким чином з'явилася компанія Google Inc.

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Нагадаємо, Google створив новий інструмент на основі штучного інтелекту. Він перетворює фото у відео.

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