18 день війни в Україні: яка ситуація станом на ранок неділі

18 день війни в Україні: яка ситуація станом на ранок неділі

За попередню добу українські захисники знищили ворожі два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Міністерство оборони України оприлюднило оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 ранку 13 березня.

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Як повідомили в оборонному відомстві, окупанти продовжують обстрілювати мирне населення, Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, у зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Водночас морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

"Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін", - повідомили в Міноборони України.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, обстрілює мирне населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

"Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що за наявною їм інформацією, на території Білорусі у лікарнях південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в Україні окупантів. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає.

Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби російських військовослужбовців.

Для поранених російських військових серед працівників бюджетної сфери та мирних жителів розпочали збір крові.

У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

"Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА. Віримо в Збройні сили України! Разом переможемо", - підсумували в Міноборони.