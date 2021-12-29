50 пачок на добу: на Тернопільщині діяла підпільна тютюнова мініфабрика

50 пачок на добу: на Тернопільщині діяла підпільна тютюнова мініфабрика

У виробників контрафактної продукції вилучили цигарки, сировину та обладнання на суму майже 20 мільйонів гривень.

Дві промислові лінії з виробництва тютюнових виробів ділки встановили в нежитловому приміщенні в одному з міст Тернопільської області. Мініфабрика продукувала 50 пачок цигарок на добу.

Про це у середу, 29 грудня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Тютюнові вироби підробляли з використанням відповідної поліграфічної продукції, а також марок акцизного збору. Для роботи промислових ліній “цеховики” використовували дизельний генератор, щоб не видавати себе використанням великої кількості електроенергії.

Готова продукція збувалася на території Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

Під час обшуків, проведених 28 грудня, поліцейські вилучили п’ять мільйонів акцизних марок з ознаками підроблення, понад 40 тисяч пачок готової фальсифікованої тютюнової продукції, 10 тонн тютюну, записи “чорної бухгалтерії” тощо. Вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

Під час візиту правоохоронців на підпільній мініфабриці перебували шестеро осіб, троє яких безпосередньо займалися виготовлення фальсифікованої продукції.

“Після проведення усіх необхідних експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення усім причетним особам підозр у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України”, - повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, раніше у Львівській області викрили масштабне підпільне виробництво тютюнових виробів. Виготовлену продукцію ділки збували до країн Європейського союзу під виглядом торговельних марок європейських виробників.

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