"Американський військовий" обікрав українку на 70 тисяч: як це сталося

39-річна жінка втратила 70 тисяч гривень після того, як познайомилася в соціальній мережі з чоловіком, який представився американським військовим. Він розповів, що проходить лікування в Сирії після поранення, і запропонував відправити свої "особисті речі та нагороди" в Україну.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

Жертва дала свою поштову адресу, після чого з нею зв’язався "кур’єр". Він повідомив, що посилка вже на кордоні, але для її отримання потрібно сплатити митні збори. Жінка переказала 40 тисяч гривень, але згодом їй повідомили, що потрібна додаткова оплата – ще 30 тисяч. Лише коли "військовий" і "кур’єр" зникли, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В поліції нагадали, як не потрапити на "гачок" шахраїв:

Будьте обачними під час онлайн-спілкування.

Не пересилайте гроші незнайомим людям, особливо тим, кого ви ніколи не бачили в реальному житті.

Уникайте публікації особистих даних, адрес, інформації про майно, фотографій документів, коштовностей та цінних речей у соцмережах.

Нагадаємо, шахраї ошукали українців на 1,6 млн грн, видаючи себе за благодійний фонд.

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