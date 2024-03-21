Армія не означає смерть — військовослужбовиця ЗСУ пояснила

Страх перед мобілізацією серед українців пов'язаний із недостатнім розумінням різноманітності військової служби та відсутністю чіткої системи ротацій, вважає військовослужбовиця ЗСУ.
Військовослужбовиця Ганна Васик вважає, що страх перед мобілізацією зараз значною мірою пов’язаний із тим, що громадяни не до кінця розуміють, як може виглядати служба у війську.
Таку думку вона висловила в інтерв’ю "Суспільному".
“Весь той рівень страху, який ми маємо в суспільстві, пов'язаний із уявленням про те, що військо, армія нібито тотожні до смерті. Що нібито як тільки ти йдеш в армію, ти або відразу, або через короткий час загинеш. Війна різна, армія теж дуже різна. Не кожен військовослужбовець чи військовослужбовиця – це штурмовик чи штурмовичка, чи піхота. З 62 тисяч жінок, які зараз служать в силах оборони України, лише 5 тисяч воюють в зоні ведення бойових дій”, – зазначила Ганна Васик.
Також, за спостереженнями військовослужбовиці, багатьох лякає відсутність зрозумілої системи ротацій.
“На момент початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями люди, які в цивільному житті були фахівцями в дуже різних цивільних професіях. І зараз і досі ці люди, вже два роки, сидять в окопах. А системі потрібні ці фахівці – HR-и, IT-ці, управлінці. Важливо зараз цих людей висмикнути з окопів. Вони вже своє відвоювали в активних бойових діях. І допоки в них не потекли соплі і слюні від шостої контузії, треба хоча б на моменті четвертої-п'ятої їх звідти забрати і поставити на тилові посади виконувати необхідну роботу”, – вважає Ганна Васик.
“Якщо буде видно, що ці процеси відбуваються, я думаю, рівень страху, наляканості в цивільних людей стане меншим. Ти побачиш, що вихід є”, – додає вона.
Водночас, на думку військовослужбовиці, у тих громадян, які потенційно можуть бути мобілізовані, “є можливість взяти долю в свої руки".
"Або принаймні докласти максимум зусиль – вивчитися перед тим, пройти курси, зрозуміти, що ти вмієш, що ти не вмієш, що в тебе виходить. І піти шляхом не ТЦК, а піти шляхом рекрутингу. Зараз відкрилися центри рекрутингу, де ти можеш підписати контракт і обрати фах, чим би ти хотів займатися”, – зазначила вона.
Зазначимо, що Ганна Васик – молодша сержантка Збройних сил України. Мобілізувалася в 2023 році. До вступу до лав ЗСУ займалася управлінням у сфері організації культурних заходів, зокрема – була операційною директоркою проєкту “Схема”.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить.
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