Армія не означає смерть — військовослужбовиця ЗСУ пояснила

Військовослужбовиця Ганна Васик вважає, що страх перед мобілізацією зараз значною мірою пов’язаний із тим, що громадяни не до кінця розуміють, як може виглядати служба у війську.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю "Суспільному".

“Весь той рівень страху, який ми маємо в суспільстві, пов'язаний із уявленням про те, що військо, армія нібито тотожні до смерті. Що нібито як тільки ти йдеш в армію, ти або відразу, або через короткий час загинеш. Війна різна, армія теж дуже різна. Не кожен військовослужбовець чи військовослужбовиця – це штурмовик чи штурмовичка, чи піхота. З 62 тисяч жінок, які зараз служать в силах оборони України, лише 5 тисяч воюють в зоні ведення бойових дій”, – зазначила Ганна Васик.

Також, за спостереженнями військовослужбовиці, багатьох лякає відсутність зрозумілої системи ротацій.

“На момент початку повномасштабного вторгнення пішли добровольцями люди, які в цивільному житті були фахівцями в дуже різних цивільних професіях. І зараз і досі ці люди, вже два роки, сидять в окопах. А системі потрібні ці фахівці – HR-и, IT-ці, управлінці. Важливо зараз цих людей висмикнути з окопів. Вони вже своє відвоювали в активних бойових діях. І допоки в них не потекли соплі і слюні від шостої контузії, треба хоча б на моменті четвертої-п'ятої їх звідти забрати і поставити на тилові посади виконувати необхідну роботу”, – вважає Ганна Васик.

“Якщо буде видно, що ці процеси відбуваються, я думаю, рівень страху, наляканості в цивільних людей стане меншим. Ти побачиш, що вихід є”, – додає вона.

Водночас, на думку військовослужбовиці, у тих громадян, які потенційно можуть бути мобілізовані, “є можливість взяти долю в свої руки".

"Або принаймні докласти максимум зусиль – вивчитися перед тим, пройти курси, зрозуміти, що ти вмієш, що ти не вмієш, що в тебе виходить. І піти шляхом не ТЦК, а піти шляхом рекрутингу. Зараз відкрилися центри рекрутингу, де ти можеш підписати контракт і обрати фах, чим би ти хотів займатися”, – зазначила вона.

Зазначимо, що Ганна Васик – молодша сержантка Збройних сил України. Мобілізувалася в 2023 році. До вступу до лав ЗСУ займалася управлінням у сфері організації культурних заходів, зокрема – була операційною директоркою проєкту “Схема”.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація 500 тисяч українців не є необхідною з огляду на ротації, які відбуваються на лінії фронту, і озброєння, що надходить.

Читайте також: