Армия не означает смерть — военнослужащая ВСУ объяснила

Военнослужащая Анна Васик считает, что страх перед мобилизацией сейчас в значительной степени связан с тем, что граждане не до конца понимают, как может выглядеть служба в армии.

Такое мнение она высказала в интервью "Суспильному".

"Весь тот уровень страха, который мы имеем в обществе, связан с представлением о том, что войско, армия якобы приравнены к смерти. Что вроде как только ты идешь в армию, ты либо сразу, либо через короткое время погибнешь. Война разная, армия тоже очень разная. Не каждый военнослужащий или военнослужащая – это штурмовик или пехота. Из 62 тысяч женщин, которые сейчас служат в силах обороны Украины, всего 5 тысяч воюют в зоне ведения боевых действий", – отметила Анна Васик.

Также, по наблюдениям военнослужащей, многих пугает отсутствие понятной ротационной системы.

“На момент начала полномасштабного вторжения пошли добровольцами люди, которые в гражданской жизни были специалистами в разных гражданских профессиях. И сейчас до сих пор эти люди, уже два года, сидят в окопах. А системе нужны эти специалисты – HR-ры, IT-шники, управленцы. Важно сейчас этих людей выдернуть из окопов. Они уже свое отвоевали в активных боевых действиях. И пока в них не потекли сопли и слюни от шестой контузии, нужно хотя бы на моменте четвертой-пятой их оттуда забрать и поставить на тыловые должности выполнять необходимую работу", – считает Анна Васик.

“Если будет видно, что эти процессы происходят, я думаю, уровень страха, испуганности у гражданских людей станет меньше. Ты увидишь, что выход есть”, – добавляет она.

В то же время, по мнению военнослужащей, у тех граждан, которые потенциально могут быть мобилизованы, есть возможность взять судьбу в свои руки".

"Или по крайней мере приложить максимум усилий – выучиться перед тем, пройти курсы, понять, что ты умеешь, что ты не умеешь, что у тебя получается. И пойти по пути не ТЦК, а пойти по пути рекрутинга. Сейчас открылись центры рекрутинга, где ты можешь подписать контракт и выбрать профессию, чем бы ты хотел заниматься”, – отметила она.

Отметим, что Анна Васик – младшая сержантка Вооруженных сил Украины. Мобилизировалась в 2023 году. До вступления в ряды ВСУ занималась управлением в сфере организации культурных мероприятий, в частности – была операционным директором проекта "Схема".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация 500 тысяч украинцев не необходима, учитывая ротации, происходящие на линии фронта, и поступающее вооружение.

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