Аварійні відключення світла сталися в одній з областей України

В ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого обласний центр залишився без світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об’єкт критичної інфраструктури. Знеструмились споживачі м. Суми", – йдеться в заяві компанії.

Станом на 6:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи.

В "Укренерго" запевнили, що в найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю.

Нагадаємо, раніше Сумська міська рада інформувала, що через аварійну ситуацію на обладнанні частина обласного центру опинилася без світла. За деякими адресами відсутня і вода.

Читайте також: