Аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України

Причина аварійних відключень – збільшення дефіциту електроенергії, бо зросло споживання через похолодання, та через наслідки російських ударів.

В "Укренерго" 15 травня застосували контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

Про це йдеться в заяві компанії.

"З 6:40 до 09:00 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України", – зазначили в компанії.

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Там додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Причина аварійних відключень – збільшення дефіциту електроенергії у зв’язку зі зростанням споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів.

Також сього ж дня від 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, 14 травня в "Укренерго" повідомили про запровадження графіків аварійних відключень світла в Києві, у Львові та області, в Івано-Франківській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Світло відключили! Шалений дефіцит електроенергії!

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