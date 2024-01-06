"Азов" показав роботу дронів по ворогові (відео)

Так, "Азов" показав роботу роти ударних БПЛА по ворогові. Ці ураження стали можливими завдяки FPV-дронам, переданим компанією "M-Tac".

Відео оприлюднив "Азов".

"Азов" показав роботу дронів по ворогові

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Як зазначається, від 2014 року "M-Tac" постачала "Азову" спорядження та екіпірування. Компанія завжди була надійним тилом і підтримкою нашого підрозділу. Навіть тепер, у скрутний для компанії час, її робота продовжує завдавати ворогу значних втрат.

"Ми зробимо все, щоб відплатити окупантам за всі завдані руйнації наших мирних міст, за наших загиблих і поранених людей. Обіцяємо, що кожен дрон знайде свою ціль. Окупант не сховається від помсти ні в окопі, ні за бронею танка", – відзначили в "Азові".

Раніше "Азов" показав неймовірні кадри ближнього бою з противником.

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