"Азов" показал работу дронов по врагу (видео)

Так, "Азов" показал работу роты ударных БПЛА по врагу. Эти поражения стали возможны благодаря FPV-дронам, переданным компанией "M-Tac".

Видео обнародовал "Азов".

"Азов" показал работу дронов по врагу

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Как отмечается, с 2014 года "M-Tac" поставляла "Азову" снаряжение и экипировку. Компания всегда являлась надежным тылом и поддержкой нашего подразделения. Даже сейчас, в трудное для компании время, ее работа продолжает наносить врагу значительные потери.

"Мы сделаем все, чтобы отплатить оккупантам за все нанесенные разрушения наших мирных городов, за наших погибших и раненых людей. Обещаем, что каждый дрон найдет свою цель. Оккупант не скроется от мести ни в окопе, ни за броней танка", — отметили в "Азове".

Ранее "Азов" показал невероятные кадры ближнего боя с противником.

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