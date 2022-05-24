Без опадів та до 27° тепла: прогноз погоди в Україні на середу, 25 травня

Без опадів та до 27° тепла: прогноз погоди в Україні на середу, 25 травня

У середу, 25 травня, в Україні буде переважно сухо та тепло.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 25 травня в країні буде переважно без опадів, лише вдень у західних областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південний, на Правобережжі північно-західнийі, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, на Прикарпатті до 27°, у східних та Сумській областях 17-22°, в Карпатах і горах Криму вночі 4-9°, вдень 11-16°.

25 травня у західних (крім Карпат та Закарпаття), Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 25 травня також буде сухо. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°. У столиці та області 25 травня також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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