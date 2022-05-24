Без осадков и до 27° тепла: прогноз погоды в Украине на среду, 25 мая

Без осадков и до 27° тепла: прогноз погоды в Украине на среду, 25 мая

В среду, 25 мая, в Украине будет преимущественно сухо и тепло.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 25 мая в стране будет преимущественно без осадков, лишь днем в западных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, на Правобережье северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в Прикарпатье до 27°, в восточных и Сумской областях 17-22°, в Карпатах и горах Крыма ночью 4-9°, днем 11-16°.

25 мая в западных (кроме Карпат и Закарпатья) Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 25 мая также будет сухо. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°. В столице и области 25 мая будет также преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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