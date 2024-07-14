Буданов прокоментував невдалі замахи на своє життя

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV прокоментував замахи на своє життя.

Про це він розповів в інтерв'ю NV.

За словами Буданова, це означає, що він робить свою роботу правильно. Він жартома обурився через цей вислів, зазначивши, що цей замах "дай бог, не останній".

"Мені це все подобається, Це означає, що ми свою роботу робимо правильно. От якщо я раптом їх цікавити перестану — оце буде проблема", — додав голова ГУР.

Перед цим, 7 травня, стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу агентів ФСБ, які планували ліквідувати президента України Володимира Зеленського, голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

На Трампа скоїли замах

Тим часом російське МЗС - в істериці через заяву очільника ГУР Кирила Буданова про спроби вбити Володимира Путіна.

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