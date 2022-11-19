Бюджетні страви на Новий рік 2023: просте меню на святковий стіл

Святкування Нового 2023 року буде для українців зовсім не таким, як це було минулі роки. Але зібратися з рідними за святковим столом все ж хочеться. Щоб зекономити, варто приготувати бюджетні страви на Новий рік. Меню та рецепти зібрані в матеріалі ТСН.ua.

Щоб приготувати бюджетні страви на Новий 2023 рік, не варто відкладати планування на грудень. Краще заздалегідть подумати над рецептами, скласти перелік необхідних продуктів та закупити ті, які можуть довго зберігатися. Чим раніше ви вирішите, що приготувати на Новий рік 2023, тим більше зможете зекономити.

Як створити економний святковий стіл на Новий рік 2023

Багато продуктів для формування новорічного меню не потрібно. Якщо зробити правильні підрахунки та уникнути придбання вартісних товарів, можна створити бюджетне меню на Новий рік. Відмінну вечерю можна приготувати з таких продуктів:

яловичина, курка;

фрукти, овочі по сезону, зелень;

майонез;

сухофрукти;

рибні консерви;

мариновані огірки, помідори;

шинка, сир, ковбаса;

горіхи;

яйця;

розпушувач, борошно, сметана, цукор;

масло;

консервований горошок, кукурудза;

олія.

Якщо взяти за основу цей перелік, можна приготувати прості страви на Новий рік 2023, які будуть смачними та корисними.

Смачні закуски на Новий рік 2023: бюджетно та легко

Оригінальні закуски завжди прикрашають новорічний стіл та радують гостей своєю простотою. Не потрібно купувати вартісну червону ікру чи інші продукти. Адже можна приготувати бюджетні страви на Новий рік 2023, які будуть не менш смачними.

Сирні кульки з оселедцем: рецепт

Сирні кульки з оселедцем: рецепт

Що вам знадобиться:

3 жовтка;

150 г буряка;

120 г твердого сиру;

2 зубчика часнику;

100 г філе оселедця;

150 г моркви;

2 столові ложки майонезу;

3 білка;

25 г горіхів.

Приготування не потребує багато часу:

В глибокій мисці з'єднати відварений тертий буряк, 60 г твердого сиру, 1 зубчик часнику (видавлений) та жовтки. Додати столову ложку майонезу. Все перемішати. З маси сформувати невеликі котлетки, які потрібно приплюснути, щоб можна було викласти на середину шматочок оселедця. Потім сформувати кульки. В іншій глибокій мисці поєднати відварену терту моркву, білки, подрібнені горіхи, 60 г сиру, одну столову ложку майонезу, перемішати. Знову сформувати невеликі котлетки, покласти на середину шматочок оселедця та загорнути.

Закуска на Новий рік: сосиски з сиром в лаваші

Сосиски з сиром в лаваші

Якщо вам не подобаються сосиски, можна використати як начинку м'ясний фарш (бажано сухий, щоб не витікав сік).

Що потрібно взяти:

3 варених яйця;

150 г твердого сиру;

2 листи лаваша;

70 г сметани;

6 сосисок (або фарш);

30 мл молока;

1 сире яйце;

сіль та перець.

Процес приготування такий:

Яйця та твердий сир натерти, додати сметану та спеції. Змішати. Лаваш нарізати смужками, щоб вони були трішки більшими за сосиску. Край лаваша потрібно змастити сирною масою, покласти сосиску і загорнути. Зробити кляр з молока, яйця та спецій. Обмочити трубочки та посмажити до золотистого кольору.

Сирні конвертики

Сирні конвертики

Така закуска на Новий рік 2023 дуже просто готується і не потребує вартісних інгредієнтів.

Що вам знадобиться:

3 упаковки плавлених сирків;

2 лаваша;

1 пучок зелені (на свій смак);

1 яйце;

3 зубчики часнику.

Як приготувати таку дешеву страву на Новий рік:

Зелень подрібнити та змішати з часником. Заздалегідь його пропустити через прес. Лаваш порізати на квадратики. Розподілити зелень, а потім покласти половину плавленого сирка. Згорнути, щоб вийшли конвертики. Змастити з обох боків в збитому яйці та обсмажити.

Недорогі салати на Новий рік 2023

Смачні, легкі та ситні салати також є обов'язковою стравою на святковому столі. Якщо ви не хочете готувати "Олів'є" чи "Вінегрет", але бажаєте зекономити, можна використати рецепти, які будуть описані нижче.

Салат на Новий рік 2023 з твердим сиром і крабовими палочками

Салат з твердим сиром і крабовими палочками

Що вам знадобиться:

4 яєць;

200 г крабових паличок;

100 г твердого сиру;

1 яблуко;

лимонний сік;

пучок кропу;

2 столові ложки майонезу.

Приготування не вимагає багато часу:

Натерти твердий сир, крабові палички, яйця (білки та жовтки окремо), яблуко. Яблуко потрібно обов'язково полити лимонним соком, щоб воно не потемніло. Салат викладається шарами: білок — сир — крабові палочки — яблуко — жовтки. Кожен шар змащується сіточкою з майонезу. Зверху посипати подрібненим кропом (края) та крабовими палочками, які залишилися.

Рецепт новорічного салату без майонезу

Салат без майонезу

Інгредієнти, які вам будуть потрібні:

250 г крабових паличок;

1 банка кукурудзи;

1 яйце;

3-4 свіжих огірка;

1 пучок кропу;

половина лимону;

сіль та перець.

Процес приготування такий:

Огірки та крабові палочки нарізати кубиками чи соломкою (як вам вигідніше). Додати подрібнений кріп та кукурудзу. З'єднати всі інгредієнти, заправити лимонним соком та спеціями. Прикрасити шматочком яйця.

Гарячі страви на Новий рік 2023: прості, бюджетні, смачні

Без гарячих страв на святковому столі обійтися важко. Щоб заощалити, але приготувати щось смачне та корисне, краще віддати перевагу м'ясу курки.

Запечені курячі стегенця в сметанно-томатному соусі

Запечені курячі стегенця в сметанно-томатному соусі

Інгредієнти:

4 стегенця;

1 столова ложка томатної пасти;

1 столова ложка сметани;

2-3 зубчики часнику;

сіль та перець.

Як готувати:

Стегенця покласти у глибоку миску, видавити часник, додати сіль та перець, томатну пасту і сметану. Добре натерти курку. Накрити харчовою плівкою та залишити на 30-40 хв у холодильнику. Викласти м'ясо на деко. Запікати в духовці протягом 40 хв (час залежить від розміру стегон) за температури 180 градусів.

Фарширована картопля з грибами

Фарширована картопля з грибами

Що потрібно взяти:

6 картоплин;

300 г шампіньйонів;

100 г копченої шинки (можна без неї, якщо ви готуєте вегетаріанський варіант);

1 яйце;

50 г твердого сиру.

Процес приготування зовсім неважкий:

Картоплю потрібно ретельно помити, а потім трішки зрізати лише одну її сторону. Покласти тією стороною вниз, випікати за температури 200 градусів 15 хвилин (тут все залежить від сорту). Трохи охолодити готову картоплю, за допомогою ложки видалити трохи середини (повинен вийти "човник"). Обсмажити гриби, додати до них натертий сир, нарізану кубиками шинку, яйце та ретельно перемішати. Сумішшю зафарширувати картоплю і запікати ще 15 хвилин за температури 180 градусів.

Дешеві десерти на Новий рік 2023

Новорічний стіл — це не лише закуски, салати та гарячі страви. Обов'язково повинні бути десерти. Не потрібно купувати вартісні торти чи іншу випічку. Або витрачати багато часу на приготування. Пам'ятайте, що можуть бути і бюджетними страви на Новий рік. Особливо, якщо заздалегідь подумати над рецептами.

Порційний десерт "Пташине молоко"

Десерт "Пташине молоко"

Найкраще подавати цей десерт в прозорих келихах або порційних мисочках.

Вам потрібно взяти:

150 мл води;

15 г желатину;

150 г цукру;

500 г 20% сметани;

1,5 столові ложки 15% сметани;

100 г чорного шоколаду.

Процес приготування дуже простий:

Желатин залити з водою, перемішати та залишити, щоб він розбухнув. В мисці збити цукор та сметану. Частину цієї суміші потрібно покласти до желатину, перемішати. Потім масу з желатину додати до всієї сметани і продовжувати збивати. Викласти в красиві формочки, поставити на 1 годину в холодильник. Шоколад розтопити, додати 15% сметану, викласти на десерт та розподілити рівномірно.

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