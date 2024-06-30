"Це мені нагадує беркутню": військова різко висловилася про дії ТЦК

Військовослужбовиця нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення біля військкоматів були довжелезні черги добровольців

Військова медикиня Олена Мосійчук різко заявила, що вважає закон про мобілізацію провальним.

Військова в інтерв'ю "Мандарин Медіа" поділилася своїми міркуваннями, чому Україна від черг добровольців під ТЦК на початку вторгнення перейшла до так званої "бусифікації".

Олена Мосійчук розкритикувала дії ТЦК.

"Бо закон провальний. Розв'язали руки корупції і розв'язали руки повному п***цю. Це мені нагадує беркутню колись. Типу, сидиш на лавочці по малолєтке, слухаєш музику на своїй алкательці кнопковій. А тут беркута такі: О, Алькателька, прийшли, відп***или, забрали, а їм нічого за це не буде. Так само і тут", – зазначила вона.

Військовослужбовиця нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення біля військкоматів були довжелезні черги добровольців, які бажали стати на захист країни. Багато з них пішли на фронт, навіть не будучи офіційно оформленими до складу Сил оборони.

"А я зараз розкажу, який фронт ми провалили. Чому перший рік черги стояли у військкомати. Чому в мене дуже багато знайомих пацанів, не оформлюючись, пішли добровольцями і загинули неоформленими. Рідні не мають виплат і таке все. Вмотивовані.

Давайте згадаємо перший рік, телевізор. Маріуполь, "Азовсталь", тримайтесь, весь світ гудів. Показували тільки евакуацію, показували, що там окупація, там наші. Люди завжди були на стрьомі, люди бачили, що відбувається повний п***ець. Останній рік, що ми бачиммо?... Ми танцюємо, розважалки про ТЦК", – підсумувала Олена Мосійчук.

Раніше в Офісі президента заявили, що масштаби примусової мобілізації перебільшені.

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