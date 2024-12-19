"Це – не кінець": Сенцов про майбутнє України та терміни закінчення війни

Сенцов вважає, що війна буде продовжуватися, тому закликав українців усвідомити, що це – надовго.

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов поділився думками, чого варто очікувати українцям далі і скільки ще триватиме війна.

Про це він сказав у розмові з ветеранкою і волнтеркою Марією Берлінською.

"По перше, наші люди не мають довгої пам'яті, хто що говорив (про війну – Ред.) раніше. Пам'ять швидка. Вони живуть тут і зараз, тому шукають, хто б їм новий розповів казку – про "два-три тижні" чи про F-16. Люди хочуть простих швидких рішень", – зауважив військовий.

Сенцов вважає, що війна буде продовжуватися. Режисер пригадав, як на початку повномасштабної війни у нього брали інтерв'ю.

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"Я відповів, що це (війна з РФ – Ред.) на два-три роки. Мене тоді ледь не божевільним назвали. І ось уже майже три роки, а кінця не видно. І коли я кажу, що вона може тривати і 10 років і більше, тому до цього треба готуватися – то всі кажуть, що це кінець. Це не кінець, у нас немає іншого вибору, як боротися", – сказав військовий.

Він закликав українців усвідомити, що війна з Росією – надовго, і немає іншого вибору, як чинити опір.

"Просто треба це прийняти. Це потрібно було прийняти ще в 2014 році, або хоча б в 2022 році. Це ще не пізно зробити і в 2024 році. І досі більшість суспільства не хоче прийняти, що ця війна надовго, що ця війна на винищення і треба робити все для того, щоб ми перемогли. Мобілізація всіх ресурсів країни, всього населення. Лозунги, що всі будуть служити в армії. Ми маємо стати військовою країною, яка обороняється, інакше Україна просто не виживе", – підсумував Олег Сенцов.

Раніше Сенцов відповів, чи може бути українська перемога без звільнення Криму.

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