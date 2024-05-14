Це важке, але необхідне рішення: Блінкен – про мобілізацію

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав важким, але необхідним рішенням проведення мобілізації в Україні, та зі свого боку запевнив, що Сполучені Штати й інші країни продовжать підтримувати нашу країну військовою допомогою.

Про це він сказав у вівторок, 14 травня, під час виступу в Київському політехнічному інституті, передає "Укрінформ".

"Ваша недавня мобілізація була важким, але необхідним рішенням. Захисникам, які понад два роки так мужньо тримали стрій, потрібна допомога, їм потрібен відпочинок", – зауважив очільник американської дипломатії.

Держсекретар США зазначив, що це дозволить одночасно забезпечувати ЗСУ новими військами для протистояння більшій силі агресора. Крім того, мобілізація також дозволить Україні зміцнити свою оборону, створити більше підрозділів.

Блінкен заявив, що зараз настав один із критичних моментів. Адже Путін посилює черговий наступ на сході, надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, побудовані на машинах і з запчастин, поставлених Китаєм.

"Зараз наше спільне завдання полягає в тому, щоби забезпечити для України стійку й постійну стратегічну перевагу, щоб Україна могла не лише діяти на полі бою сьогодні, але й стримувати та захищатися від майбутніх атак", – зазначив держсекретар США.

У зв’язку з цим держсекретар процитував президента Джо Байдена, що Сполучені Штати прагнуть перемоги України та допоможуть їй у цьому.

"Ми допоможемо вам стримати атаки РФ, зробити так, щоб їм було важче завдати вам ударів, а також зберегти Чорне море відкритим", – наголосив він.

Зброя з попередніх пакетів допомоги США, оголошених напередодні, підкреслив Блінкен, частково вже доставлена або перебуває в дорозі та прибуде в Україну ближчим часом. За його словами, інші партнери також прискорюють доставку критично важливих озброєнь.

Про що Зеленський говорив з держсекретарем США Блінкеном?

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва в рамках першого візиту до України високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів, який довго відкладався.

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