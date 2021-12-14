Церковне свято 15 грудня: день пам'яті святого Авакума

Сильний сніг цього дня обіцяв багатий урожай трав улітку.

15 грудня православна церква вшановує пам'ять пророка Авакума - восьмого з дванадцяти малих пророків.

Історія свята

Достовірних відомостей про життя святого не збереглося, проте існують перекази, що дозволяють скласти певне уявлення про біографію пророка. У них йдеться, що Авакум передбачив руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення полонених до батьківщини. Під час війни з вавилонянами пророк пішов до Аравії, де з ним сталося таке диво. Коли він ніс обід женцям, йому зустрівся Ангел Господній і миттєво переніс його силою свого духу до Вавилона, де в цей час нудився в темниці пророк Даниїл. Так, їжею, що призначалася для женців, вгамував голод гнаний пророк. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся до своєї вітчизни і помер у глибокій старості.

Відома книжка пророцтв Авакума, що складається з трьох частин. У першій пророк позначає богословську проблему: як Творець, що править світом та історією, може допускати утискання праведників? У відповідь на скаргу пророка Господь, згідно з книжкою, дає йому відповідь: все насильство і зарозумілість буде знищено, а той, хто вірний Богові, отримає спасіння. У другій частині ця відповідь конкретизується у вигляді п'яти прокльонів халдеїв за їхні жорстокість, беззаконня та ідолопоклонство. Третя частина є молитвою і говорить про пришестя Судді світу.

Народні традиції і прикмети

У давнину на пророка Авакума було заведено молитися за міцний сон, відганяти від хати нічниць (нечисту силу, що лякає вночі дітей) і читати змови проти безсоння.

На Авакума спостерігали за прикметами погоди. Так, сильний сніг цього дня обіцяв багатий урожай трав улітку. Гарні господарі знали: великі сніги, розтаявши навесні, напоять землю, і вона зазеленіє.

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Що заборонено робити 15 грудня

Сьогодні не варто поширювати негативні думки, адже це спричинить ряд поганих подій.

Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

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