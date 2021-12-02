Церковне свято 3 грудня: день пам'яті святого Прокла

Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.

3 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Прокла, який у 5 столітті служив архієпископом у Константинополі.

Історія свята

Прокл навчався богослов'ю у Іоанна Золотоуста. Майбутній святий отримав глибоке знання Святого Письма, опанував ораторське мистецтво. Крім того, Прокл виявився свідком явлення апостола Павла святителю Іоанну. Єпископом Прокл став уже після смерті свого вчителя. У цьому сані він палко проповідував християнство і викривав язичництво та єресь. Також він був відомий турботою про знедолених.

Під час патріархування Прокла стався сильний землетрус, який зруйнував багато міст. Жителі Константинополя на чолі з Проклом виходили за місто та благали Бога про милість. Під час одного з таких молебнів якийсь хлопчик невідомою силою піднявся до неба, а потім повернувся на землю цілим і неушкодженим. Він розповів, що чув спів ангелів. Коли народ повторив за хлопчиком слова почутої ним молитви, землетрус припинився.

Народні традиції і прикмети

"На Прокла проклинай погань", — казали у народі. Це треба було робити, щоб злі сили не вийшли з-під землі, де вони ховалися від морозів, і не завдали шкоди.

Цього дня спостерігали за погодою. Вважалося, якщо 3 грудня випаде сніг, то і 3 червня буде дощовим. Наші пращури помітили, що цього дня погода буде триматися. Якщо на Прокла співав снігир, а сорока ховалась під стріху, це віщувало швидку завірюху.

Вранці 3 грудня засніжило – до полудня очікується відлига.

Поліна тріщать у пічці – прикмета до морозу.

Пір’яні хмари, пливуть одна за одною, – вісники, що наближається хуртовина.

Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.

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Що заборонено робити 3 грудня

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще перенести подорож на інший день.

Намагайтеся не сваритися одне з одним.

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