Церковне свято 8 листопада: день пам’яті святого Димитрія Солунського

За прикметами, якщо цього дня вдарив мороз, то весна буде холодною.

8 листопада православнна церква вшановує пам’ять святого Димитрія Солунського, відомого також під прізвиськом Мироточець, який жив за часів імператора Діоклетіана.

Історія свята

Відповідно до життя, батьки Димитрія були таємними християнами. Вони хрестили сина в домовій церкві та виховали у вірі та благочесті. Після смерті отця Димитрій зайняв його місце, ставши проконсулом Фессалонік. На цій посаді він виявив себе як відкритий християнин, почав проповідувати та навернув у свою віру безліч жителів міста.

Звістка про діяльність Димитрія дісталася імператора. Проповідника ув'язнили, а потім стратили. Тіло мученика вночі поховали солунські християни, а раб Димитрія на ім'я Лупп взяв ризу свого пана, зрошену кров'ю, та його обручку. З їхньою допомогою він згодом здійснив багато чудес.

Народні традиції і прикмети

Цього дня, як і напередодні, було заведено справляти поминки за покійними, особливо якщо ця дата випадала на суботу. Такий самий звичай існував для суботи, що передує іменинам святого.

Звертали увагу на прикмети. Наші пращури помітили, якщо цього дня вдарив мороз, то весна буде холодною. Багряна зоря цього дня віщувала сильний вітер, а запітнілі вікна – настання холодів.

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Відлига на Дмитра — зима буде мокрою та теплою, а весна — ранньою.

День на Дмитра без снігу — зими поки що не буде.

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер — снігу не буде до свят.

Випав сніг — увесь листопад буде холодним і морозним.

Що заборонено робити 8 листопада

Не можна їсти перший млинець, він призначений для покійних, які відвідають ваш будинок.

Не можна малювати символи, якщо не знаєте їхнє значення, особливо круги і квадрати.

Не навантажуйтеся сильно фізично, ви неймовірно втомитеся і не виконаєте бажані плани.

Також не беріть кредити і не давайте в борг. Є велика ймовірність, що вас обдурять.

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