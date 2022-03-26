Через провал "спецоперації" в Україні в РФ звільнили ще одного генерала

Через провал "спецоперації" в Україні в РФ звільнили ще одного генерала

Безробітним залишився командувач танкової армії Сергій Кисіль.

У РФ продовжують звільняти генералів, які провалили "спецоперацію" в Україні.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенант Кисіль Сергій Олександрович", - повідомив Цимбалюк.

Нагадаємо, що 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева