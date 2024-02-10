Через сильні опади на Закарпатті сталися підтоплення: що відомо

На території Закарпатської області через тривалі опади піднявся рівень води в річках. Станом на ранок 10 лютого відбулося підтоплення території в різних частинах регіону.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"За даними Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, очікується формування значного місцевого та схилового стоку із затопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, унаслідок захаращення русел, потічків та водовідвідних канав, утворення локальних селів та зсувів перезволоженого ґрунту", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, на місцях переливів і підтоплень працюють фахівці ДСНС, поліції та представники громад. Також діють "Пункти незламності".

Де сталися підтоплення:

Берегівський район : автодорога місцевого значення між селами Великі Комяти та Шаланки (шар води – 30-40 см, протяжність 100 м), рух перекрито, об'їзд здійснюється через Вилок; сільськогосподарські угіддя с. Кам'янське (30 га);

: автодорога місцевого значення між селами Великі Комяти та Шаланки (шар води – 30-40 см, протяжність 100 м), рух перекрито, об'їзд здійснюється через Вилок; сільськогосподарські угіддя с. Кам'янське (30 га); Хустський район: сільськогосподарські угіддя між селами Стеблівка та Сокирниця (120 га); сільськогосподарські угіддя с. Вільхівка (20 га).

Крім того, внаслідок падіння дерева на газову трубу високого від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом без газу залишилося 1058 домогосподарствах, шкода, дитсадок і двох пекарнях.

Нагадаємо, синоптик повідомив, що до України прийде аномальне потепління. Особливо потеплішає на заході та півдні країни.

Читайте також: