Чи підвищать податки в Україні: заява міністра фінансів

Сергій Марченко наголосив, що "магічного рішення", яке одночасно вирішило б проблеми військового забезпечення та бізнесу, не існує.

Питання підвищення податків в Україні поки що є дискусійним. Але враховуючи "шалений" тиск на бюджет для забезпечення військових потреб в умовах війни, уряду доведеться шукати рішення.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

Марченко відмовився відповідати, на питання, як саме можуть підвищити податки, щоб надходження у бюджет покрити додаткові оборонні видатки, пов'язані з війною.

"Я б уник відповіді на це питання на даний момент, тому що для того, щоб щось пропонувати, треба це правильно прорахувати і далі бути готовим це захищати", – пояснив міністр свою позицію.

Він додав, що так чи інакше, владі доведеться "дати відповідь" – відреагувати не реалії, які змінилися за роки війни.

"Національна стратегія доходів, на жаль, не передбачала підвищення рівня оподаткування на першому етапі. Насамперед передбачалось посилення ролі ключових адміністраторів, створення питань довіри між бізнесом та владою в питаннях сплати податків та їх адміністрування. Але реальність є іншою. І те, що півроку назад було очевидним, зараз не є таким", – зазначив Марченко.

На думку міністра, Україна зараз відчуває "шалений додатковий тиск" з точки зору необхідності забезпечення військових видатків саме за рахунок внутрішнього ресурсу.

"На жаль він [тиск на бюджет – ред.] є і він має отримати відповідь. Але відповідь – це комплексне рішення. Це не може бути одне магічне рішення", – підсумував Сергій Марченко.

Нагадаємо, фінансування військових потреб України відбувається за рахунок внутрішніх джерел, для цього не можна запозичити кошти у західних партнерів. На думку голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, державі доведеться підвищити податки, щоб зібрати ще 300 млрд грн на потреби армії.

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