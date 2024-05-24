Чоловіку повернули втрачений 33 роки тому гаманець: що у ньому знайшли

Втрачений гаманець повернули мешканцю Британської Колумбії, Канада, через 33 роки.

Про це пише Comox Valley Record.

14-річний хлопчик, який рибалив з друзями на пристані Комокс на острові Ванкувер, упіймав несподіваний улов – гаманець, загублений 1991 року.

Нік Чаудхурі розповів, що того року рибалив на тому місці, коли поклав гаманець на каміння, щоб він не впав у воду.

"Одного літнього дня я взяв вудку і пішов до пристані Комокс, коли був відлив", - пригадав він. "Я перестрибнув через край причалу на каміння хвилерізу. Коли я почав йти, мій гаманець, який лежав у передній кишені, стирчав з шортів. Я подивився на місце і пам'ятаю, як тримав гаманець і обережно поклав його на землю, думаючи: "Це те саме місце, яке я повинен запам'ятати".

Чаудхурі каже, що був шокований, коли повернувся через декілька годин і не знайшов жодних слідів свого гаманця – ані його вмісту, який важко було замінити.

"У мене там було все: свідоцтво про народження, посвідчення особи, картка соціального страхування – все, що належало мені, було в цьому гаманці", - сказав він в інтерв'ю CTV News.

Зрештою, Нік був змушений припинити пошуки і повернутися додому. Через декілька тижнів він купив ідентичний гаманець на заміну.

Таємниця нарешті розкрилася цього місяця, коли Нік отримав повідомлення на Facebook від чоловіка на ім'я Білл Лі, який розповів, що його 14-річний син Джеймі знайшов давно загублений гаманець під час риболовлі на пристані. Джеймі Лі розповів, що він і його друзі копалися в камінні, тому що один з підлітків упустив контролер для електричного скейтборду.

"Я сказав своїм друзям: "Хлопці, я щойно знайшов чийсь гаманець". Я підняв його, відкрив, а він був дуже потрісканий. У ньому були дірки, і його було важко відкрити", - розповів Лі.

Вміст гаманця виявився добре збереженим, і Лі звернувся за допомогою до свого батька після того, як знайшов усі документи, що посвідчують особу.

"Я зателефонував батькові, тому що цей чоловік, мабуть, загубив свій гаманець дуже давно, і я просто хотів повернути його йому", - сказав Лі.

Зі свого боку, Нік сказав, що думав, що повідомлення у Facebook було шахрайством, поки Білл Лі не надіслав йому фото старого посвідчення особи.

"Я був шокований", - сказав він.

Білл Лі зміг доставити гаманець назад в руки Чаудхурі.

"Це наче вибух з минулого", - каже Нік. "Насправді, я нещодавно думав про те, щоб знову поїхати і взяти з собою дітей. Тоді я не водив машину, тому їхав велосипедом, і все було в моїх кишенях. Але тепер я збираюся виїхати і залишити все цінне, наприклад, гаманці, в машині".

Нагадаємо, пара під час ремонту розкопала підлогу на кухні і знайшла суму грошей, що змінила їхнє життя. Подружжя виявило цінні монети у керамічній чаші.

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