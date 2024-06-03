Чи справді прикордонники мінують береги Тиси: у ДПС відповіли

Інформація щодо "мінування" берегів Тиси - це вороже ІПСО. Посилення кордону з Тисою відбувається, але інакшим способом.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Такі чутки - це вороже ІПСО. Посилення кордону з країнами Європейського Союзу та Молдовою для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону, - це відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Але це жодним чином не передбачає мінування території або інших дій, які б загрожували життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон", - сказав Демченко.

Водночас він зазначив, що прикордонники посилюють нагляд за місцевістю біля Тиси, щоб не допустити незаконний перетин кордону громадянами.

Раніше повідомлялося, що для українців можуть змінитися правила перетину кордону.

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