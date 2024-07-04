Чи варто в Україні формувати нові бригади: експерт вичерпно пояснив

Він вважає, що доцільніше було б поповнити ті бригади, які вже існують.

Створювати нові військові бригади в Україні недоцільно. Ефективніше було б поповнювати та оновлювати вже наявні.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, зараз обговорюється питання, чи треба формувати нові бригади, чи варто укомплектувати до штатної чисельності ті, які вже залучені на фронті.

“Може було б краще поповнити ті бригади, які вже є на фронті? Влити в них людей, які були щойно мобілізовані та щоб ті люди, які вже мають досвід бойових дій, ділилися своїм досвідом, вміннями. Це було б ефективніше, ніж створювати нові бригади із новачків. Це питання доволі актуальне”, — сказав Денис Попович.

Нагадаємо, що президент Зеленський в інтерв'ю Bloomberg наголосив на необхідності невідкладного озброєння для України.

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