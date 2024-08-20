Чоловіків від 17 до 25 років автоматично ставитимуть на військовий облік: деталі

"Взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження ВЛК.

В Україні чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично зараховуватимуться на військовий облік.

Про це свідчить відповідна постанова Кабінету міністрів України.

Ставити на облік будуть на підставі інформації з реєстру "Оберіг", який збиратиме дані з інших державних реєстрів. Наприклад, якщо за паспортом звернувся чоловік 18-25 років, якого немає в реєстрі "Оберіг", то паспорт видадуть тільки за умови пред'явлення військово-облікових документів.

"Взяття на облік для чоловіків цього віку здійснюватиметься без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), без необхідності відвідування ними ТЦК", - вказано в повідомленні.

Міграційна служба під час оформлення формуватиме перелік особистих даних, які передають до Міністерства оборони для внесення до реєстру "Оберіг".

"При цьому взяття на облік українців 18-25 років, які звернулися по паспорт, здійснюється ТЦК за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання. Якщо такого місця немає, на облік братимуть ТЦК, визначені Генштабом ЗСУ", - додали в повідомленні.

Зазначимо, Уряд запроваджує експериментальні зміни щодо військового обліку.

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