"Чому я маю терпіти таке поводження”: журналіст Євген Шибалов пояснив звільнення з Мінветеранів

Журналіст розповів про приниження, образливі слова та порушення субординації під час роботи в Мінветеранів.

Колишній співробітник Міністерства у справах ветеранів, журналіст Євген Шибалов, розповів про причини свого звільнення з державної служби. За його словами, основною причиною став недотримання його права на повагу до гідності, закріпленого в Законі України "Про державну службу".

Про це Шибалов написав на своїй сторінці у соцмережах.

Шибалов заявив, що за час роботи в Міністерстві зіткнувся з постійними образами та приниженнями з боку керівництва. Він нагадав, що п. 1 ч. 1 ст. 7 згаданого закону гарантує державним службовцям право на повагу до їхньої гідності. Однак, за його словами, ця норма виявилася лише теоретичною.

“За неповні півроку я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я "нічого не роблю", "займаюся х**тою", а ще — що я "до***йоб", – написав журналіст.

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Окрім цього Євген Шибалов зазначив, що чув обговорення своїх фізіологічних особливостей, які не мали жодного стосунку до роботи. Він зазначив, що спочатку намагався ігнорувати подібне ставлення, однак зрештою зрозумів, що не має наміру терпіти приниження.

“Ідучи на держслужбу, я вважав, що оплачений платниками податків робочий час високопосадовців має витрачатися на щось інше, ніж обговорення мого... (гідності – ред.)", – каже Шибалов.

Після чергового "обговорення" він вирішив написав заяву на звільнення. Журналіст підсумував, що його історія, на справді, дуже банальна.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів.