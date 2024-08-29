Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чотири енергоблоки АЕС відключились від мережі під час масованого обстрілу РФ

Чотири енергоблоки АЕС відключились від мережі під час масованого обстрілу РФ

Рівненська АЕС / Фото: УНІАН

Під час масованого удару РФ чотири енергоблоки атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від електромережі.

Росія у понеділок, 26 серпня, завдала по Україні масованого удару. Під час цієї атаки 4 українські енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Про це повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

В офіційній ноті представництва України зазначається, що спочатку відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Сталося це о 08:58.

Також відключався енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС. Сталося це о 17:05 через коливання в енергосистемі України, спричинені російською атакою.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 мегаватів.

Постійне представництво України вимагає МАГАТЕ негайно проінформувати щодо цього всіх членів організації.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проінспектував Курську атомну електростанцію в Росії на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. Тепер він збирається до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація