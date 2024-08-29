Чотири енергоблоки АЕС відключились від мережі під час масованого обстрілу РФ

Під час масованого удару РФ чотири енергоблоки атомних електростанцій тимчасово від'єдналися від електромережі.

Росія у понеділок, 26 серпня, завдала по Україні масованого удару. Під час цієї атаки 4 українські енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Про це повідомляє Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

В офіційній ноті представництва України зазначається, що спочатку відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Сталося це о 08:58.

Також відключався енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС. Сталося це о 17:05 через коливання в енергосистемі України, спричинені російською атакою.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 мегаватів.

Постійне представництво України вимагає МАГАТЕ негайно проінформувати щодо цього всіх членів організації.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проінспектував Курську атомну електростанцію в Росії на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. Тепер він збирається до України.

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