Землетрус / © cxid.info

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У ніч на 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1. Це природне явище для регіону і не викликає занепокоєння.

Про це в коментарі «Телеграфу» повідомив начальник Центру збору й обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко.

Полтавщина розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини — зони з відомою тектонічною активністю. За останні кілька років тут було зафіксовано близько десяти подібних підземних поштовхів. Люди з підвищеною чутливістю можуть їх відчувати, однак зазвичай це не становить загрози.

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«Переважна більшість землетрусів виникає на невеликій глибині та є природним наслідком тектонічного напруження. Вони не передвіщають масштабної сейсмічної активності», — пояснив Андрущенко.

Спеціальні прилади фіксують такі явища, які зазвичай залишаються непоміченими широким загалом.

Нагадаємо, підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.

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