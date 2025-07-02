ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Чи загрожують нові землетруси Полтавщині — думка експерта

Експерт підтверджує, що це природне явище і не загрожує безпеці.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Землетрус

Землетрус / © cxid.info

У ніч на 1 липня у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,1. Це природне явище для регіону і не викликає занепокоєння.

Про це в коментарі «Телеграфу» повідомив начальник Центру збору й обробки інформації Головного центру спеціального контролю Юрій Андрущенко.

Полтавщина розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини — зони з відомою тектонічною активністю. За останні кілька років тут було зафіксовано близько десяти подібних підземних поштовхів. Люди з підвищеною чутливістю можуть їх відчувати, однак зазвичай це не становить загрози.

«Переважна більшість землетрусів виникає на невеликій глибині та є природним наслідком тектонічного напруження. Вони не передвіщають масштабної сейсмічної активності», — пояснив Андрущенко.

Спеціальні прилади фіксують такі явища, які зазвичай залишаються непоміченими широким загалом.

Нагадаємо, підземні поштовхи були зафіксовані о 01:23 за київським часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Згідно з класифікацією, такий землетрус вважається не відчутним — тобто не становив небезпеки і не відчувався людьми.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie