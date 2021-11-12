COVID-cертифікати про одужання і дитячий: як отримати "ковідні" документи

COVID-cертифікати про одужання можна буде отримати не більше, ніж двічі на рік.
В Україні наразі запущено ще два нових типи COVID-cертифікатів. Один із них - дитячий, його отримати можуть батьки неповнолітнього.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час онлайнбрифінгу 12 листопада.
За її словами, дитячий COVID-cертифікат можуть завантажити у у "Дії" батьки дітей від 12 років, які отримали принаймні одну дозу вакцини. Для цього одному з батьків потрібно зайти в застосунок і додати свідоцтво про народження дитини.
Другий тип - це сертифікати про одужання. Наразі цей документ на останній стадії бетатестування.
"Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар зафіксував в електронній системі охорони здоров'я діагноз "COVID-19". Термін дії такого сертифіката становитиме 90 днів від 15 дня після встановлення діагнозу. Отримати такий документ можна не більше, ніж двічі на рік", - пояснила заступниця міністра.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте також:
- У Львівській області невакцинованим заборонили користуватись приміським транпортом без COVID-документів
- У Києві на автовокзалі правоохоронці з автоматами заблокували маршрутку: відео
- Симптоми коронавірусу за днями: чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації
- Київ посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень