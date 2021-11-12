COVID-cертифікати про одужання і дитячий: як отримати "ковідні" документи

COVID-cертифікати про одужання і дитячий: як отримати "ковідні" документи

COVID-cертифікати про одужання можна буде отримати не більше, ніж двічі на рік.

В Україні наразі запущено ще два нових типи COVID-cертифікатів. Один із них - дитячий, його отримати можуть батьки неповнолітнього.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час онлайнбрифінгу 12 листопада.

За її словами, дитячий COVID-cертифікат можуть завантажити у у "Дії" батьки дітей від 12 років, які отримали принаймні одну дозу вакцини. Для цього одному з батьків потрібно зайти в застосунок і додати свідоцтво про народження дитини.

Другий тип - це сертифікати про одужання. Наразі цей документ на останній стадії бетатестування.

"Сертифікат про одужання буде формуватися лише для тих, у кого лікар зафіксував в електронній системі охорони здоров'я діагноз "COVID-19". Термін дії такого сертифіката становитиме 90 днів від 15 дня після встановлення діагнозу. Отримати такий документ можна не більше, ніж двічі на рік", - пояснила заступниця міністра.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Нові можливості "Дії": коли стане доступним сертифікат про одужання

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання