День ангела 29 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Макар

Макар — це ім'я грецького походження, в перекладі має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Матвій

Матвій – це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад - "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій – скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна очікувати непередбачуваних вчинків.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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