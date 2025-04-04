Маріуполь / © Getty Images

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Уряд України офіційно не визнав бойові дії в Маріуполі після 5 березня 2022 року, що позбавило постраждалих жителів міста можливості отримати статус осіб, які зазнали поранень через війну.

Про це пише видання «Комерсант» з посиланням на журналіста Євгенія Сосновського.

Згідно з офіційними документами, усі травми та поранення маріупольців після цієї дати не вважаються пов’язаними з обороною України.

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«Сьогодні мені в руки потрапив цікавий документ, згідно з яким всі поранення та травми (зокрема мінно-вибухові), які маріупольці дістали у Маріуполі після 5 березня 2022 року і які навіть призвели до інвалідності людини (згідно з усіма медичними та іншими документами), не вважаються такими, що "були зазнані в період і на території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України". Або простіше — всі такі поранення і травми маріупольців жодним чином не пов’язані з веденням бойових дій на території українського міста Маріуполь, оборона якого тривала до 20 травня (за офіційними даними). Або ще простіше — це взагалі були звичайні "побутові травми"», — написав журналіст.

За його словами, таке рішення уряду фактично заперечує події, що відбувалися в Маріуполі у березні-травні 2022 року, коли російська армія продовжувала обстрілювати місто.

Сосновський також звернув увагу на офіційний документ, який визначає території, на яких велися бойові дії. У ньому зазначено, що бойові дії в Маріупольському районі припинилися ще 4 березня 2022 року.

«Чорним по білому написано, що бойові дії у Маріупольському районі, адміністративним центром якого є Маріуполь, припинились ще 4 березня 2022 року. Тому всі розповіді про десятки тисяч маріупольців, загиблих впродовж березня-квітня 2022 року, є вигадками або взагалі відвертою брехнею мешканців цього міста. Як і розповіді захисників цього ж міста про його героїчну оборону впродовж 86 днів», — додав він.

Втім, в загальновідомих джерелах вказано, що загалом оборона міста-героя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.

Нагадаємо, російські військові окупували Маріуполь у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв.

Яка кількість людей загинула в Маріуполі, досі невідомо. Російські окупаційні сили мають базу даних, яка може містити більш точну інформацію, проте вони її ретельно приховують, повідомляв Петро Андрющенко.

За даними президента Володимира Зеленського, в Маріуполі загинуло близько 20 тисяч осіб.

Тим часом Росія знищує сліди масових злочинів — напівзруйновані будинки разом із непохованими жителями зносять, і на їхніх місцях будують нові.