ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
647
Час на прочитання
2 хв

Держава не визнає деяких маріупольців жертвами війни — ЗМІ

Це не дозволяє постраждалим внаслідок обстрілів РФ після цієї дати отримати соціальну допомогу та інвалідність.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Маріуполь

Маріуполь / © Getty Images

Уряд України офіційно не визнав бойові дії в Маріуполі після 5 березня 2022 року, що позбавило постраждалих жителів міста можливості отримати статус осіб, які зазнали поранень через війну.

Про це пише видання «Комерсант» з посиланням на журналіста Євгенія Сосновського.

Згідно з офіційними документами, усі травми та поранення маріупольців після цієї дати не вважаються пов’язаними з обороною України.

«Сьогодні мені в руки потрапив цікавий документ, згідно з яким всі поранення та травми (зокрема мінно-вибухові), які маріупольці дістали у Маріуполі після 5 березня 2022 року і які навіть призвели до інвалідності людини (згідно з усіма медичними та іншими документами), не вважаються такими, що "були зазнані в період і на території проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України". Або простіше — всі такі поранення і травми маріупольців жодним чином не пов’язані з веденням бойових дій на території українського міста Маріуполь, оборона якого тривала до 20 травня (за офіційними даними). Або ще простіше — це взагалі були звичайні "побутові травми"», — написав журналіст.

За його словами, таке рішення уряду фактично заперечує події, що відбувалися в Маріуполі у березні-травні 2022 року, коли російська армія продовжувала обстрілювати місто.

Сосновський також звернув увагу на офіційний документ, який визначає території, на яких велися бойові дії. У ньому зазначено, що бойові дії в Маріупольському районі припинилися ще 4 березня 2022 року.

«Чорним по білому написано, що бойові дії у Маріупольському районі, адміністративним центром якого є Маріуполь, припинились ще 4 березня 2022 року. Тому всі розповіді про десятки тисяч маріупольців, загиблих впродовж березня-квітня 2022 року, є вигадками або взагалі відвертою брехнею мешканців цього міста. Як і розповіді захисників цього ж міста про його героїчну оборону впродовж 86 днів», — додав він.

Втім, в загальновідомих джерелах вказано, що загалом оборона міста-героя тривала 86 днів, 82 з яких у повному оточенні.

Нагадаємо, російські військові окупували Маріуполь у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв.

Яка кількість людей загинула в Маріуполі, досі невідомо. Російські окупаційні сили мають базу даних, яка може містити більш точну інформацію, проте вони її ретельно приховують, повідомляв Петро Андрющенко.

За даними президента Володимира Зеленського, в Маріуполі загинуло близько 20 тисяч осіб.

Тим часом Росія знищує сліди масових злочинів — напівзруйновані будинки разом із непохованими жителями зносять, і на їхніх місцях будують нові.

Дата публікації
Кількість переглядів
647
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie