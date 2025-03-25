Окупанти будують логістичний вузол у Маріуполі: що відомо

Російські загарбники зводять кілька мостів в окупованому Маріуполі, щоб покращити логістику з Ростова до анексованого Криму.

Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"Одразу три по суті нові мости, один з яких залізничний: через річку Берестову, через річку Кальміус (село Роздольне) та через балку Широку по автомобільній трасі Донецьк–Новоазовськ–Маріуполь та в районі нової залізничної гілки (яку будували, як резервну навесні 2024 року) будують росіяни", – зазначив Андрющенко.

За його словами, мета будівництва – кардинальне покращення автомобільної логістики на напрямку Ростов–Новоазовськ–Волноваха (через село Гранітне)–Донецьк. Також повільно будується нова залізнична гілка Маріуполь-Ростов.

Один з трьох нових мостів у Маріуполі буде залізничним / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Окупанти будують мости через річки Берестова та Кальміус, а також через балку Широка / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Про ризики, цілі та таке інше, думаю, [говорити – ред.] вже не треба. По суті – це вже розгалуження логістики "від Ростова до Ростова" в межах сухопутного коридору до Криму", – додав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, на початку березня у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни провели військові навчання. Учасниками цього заходу стали представники силових структур псевдоутворення "ДНР" із залученням цивільного населення. Йдеться про чоловіків, які вписані в окупаційній адміністрації міста як “резервісти”.

Читайте також: