До Києва прибув заступник Блінкена: що відомо

Заступник держсекретаря США Джон Басс прибув до Києва для підтвердження підтримки України в боротьбі проти РФ.

У п'ятницю, 21 червня, до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.

Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, США заявили, що Україна може використовувати американську зброю для ударів по всіх російських силах, які атакують з території РФ, а не лише тих, що розташовані поблизу Харкова.

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