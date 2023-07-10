До України повертається спека: синоптики оновили прогноз на 10 липня

Сьогодні, 10 липня, в деяких областях України дощитиме, однак температура повітря прогріється до +30°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах та східних областях крім крайнього заходу та півдня, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. На решті території опади не передбачаються.

Температура повітря становитиме вдень +21...26°С. На півдні країни та Закарпатті місцями повітря прогріється до +30°С. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У південно-східних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

На Київщині 10 липня буде мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ.

Температура повітря в Києві становитиме вдень +22...24°С. У Київській області стовпчики термометрів покажуть +21...26°С.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомляли, що в липні середня місячна температура повітря складатиме від 19° до 25° тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13-18° вище нуля.

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