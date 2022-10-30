До України йде похолодання: синоптик попередив про зміну погоди

Українців очікують значні погодні зміни. До країни йде повітря з Атлантики.
Синоптик Віталій Постригань заявив, що найближчими днями до України прийде похолодання на зміну теплим дням.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його прогнозом, найближчими днями погоду визначатиме перенесення повітряних мас з Атлантики.
"Понеділок почнеться з погодних змін. У Центральній Україні варто чекати зниження температурних показників. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 7-12º. Цього року природа досить "делікатно" переводить нас зі світу яскравої і теплої "золотої осені" в сумну і темну пору року", - додав Постригань.
Як повідомлялося, народний синоптик Володимир Деркач розповів, що у листопаді буде репетиція зими. На початку листопада народний синоптик обіцяє теплу погоду як для осені, а ось від середини місяця прогнозує похолодання і навіть сніг.