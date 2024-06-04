До України йде похолодання: синоптикиня повідомила про дощі і зниження температури

Протягом цього тижня в Україні буде дощова погода, а також грози і шквали. Так, на опади слід очікувати вже від 4 червня. Короткочасні дощі будуть і у середу, 5 червня.

Про погоду в коментарі NV розповіла синоптикиня Наталія Птуха.

"Подекуди вдень можливий град та шквалисте посилення вітру до 15−20 м/с, Тож ці два дні слід не забувати парасольку і дотримуватися правил безпеки під час грози. Подекуди вона може бути доволі інтенсивною", - розповіла синоптикиня.

Вже у четвер, 6 червня, опадів стане значно менше. Лише на північному сході можливі окремі грози і невеликі короткочасні дощі. За словами Птухи, 7 червня запанує поле підвищеного тиску, а тому опадів не передбачається.

"8 червня знову повернуться більш інтенсивні опади, адже напередодні в країну надійде новий атмосферний фронт, але вже з північного заходу. Захід і північ, швидше за все, будуть з грозами, які 9 червня можуть зміститися і на центральній області", - наголосила Птуха.

За її словами, впродовж цього тижня зберігатиметься комфортна температура повітря, лише трохи свіжіше буде 6−7 червня. Втім, вже від понеділка 10 червня очікується відчутне зниження температури.

"Зарано говорити, на скільки точно зміниться температура, але принаймні на 5 градусів буде зниження. Найвищі значення температури впродовж тижня очікуються на сході та південному сході, тож тут зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Загалом у регіоні +27…+32, та 5 червня показник місцями сягне +35 градусів, і передусім ідеться про Луганську та Донецьку області. 7−8 червня температура повітря трохи заспокоїться, і вже буде не вище +30 градусів", - каже Птуха.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру повідомили, чи потішить теплом перший місяць літа - червень. Середня місячна температура в червні буде в межах +19-23°.

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